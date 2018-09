et Jade

publié le 03/09/2018 à 09:33

France 2 lance ce lundi 3 septembre L'émission patrimoine, une petite pastille dédiée au patrimoine qui sera diffusée tous les jours après le journal de 20 Heures. Elle est présentée par Stéphane Bern.



En quoi consistera donc cette pastille ? "L'idée est de présenter chaque jour le projet de sauvetage d'un monument. Comme, par exemple, les travaux de toiture du couvent Saint-François en Corse, la réfection de la maison d'Aimé Césaire en Martinique, ou le ravalement de façade d'Isabelle Adjani", explique l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"C'est aussi aujourd'hui que sont mis en vente les tickets de votre loto patrimoine", note Mademoiselle Jade. "Absolument, et je remercie la Française des gueux de s'associer au projet", poursuit Stéphane Bern. "C'est la Française des jeux", le corrige son interlocutrice. Il rétorque : "Oh c'est la même chose, ce sont les gueux qui se payent des millionnaires et grattent des morpions, pas les têtes couronnées !"

Pense-t-il que toutes ces initiatives vont fonctionner ? "Bien sûr ! D'ailleurs depuis le début de mon action, de nombreux monuments ont été sauvés !", fait remarquer le journaliste, toujours imité par Laurent Gerra. Et d'argumenter : "Philippe Bouvard a signé pour une nouvelle saison sur RTL, et Michel Drucker a récupéré deux heures d'antenne le dimanche sur France 2 !".