publié le 13/07/2018 à 09:28

Près de 1.000 nouvelles questions feront bientôt leur apparition dans l'examen du Code de la route. Annonce faite par la Prévention routière. Nos amis Chevallier et Laspales, imités par Laurent Gerra, ont testé pour nous ce nouvel examen moderne.



"Oh mais dites-moi, qu'est-ce que c’est ce bazar ? Ils ont tout électrifié pour ce nouveau code. Il y a des boutons partout", s'étonne le premier. "De mon temps, on cochait des cases en regardant des diapositives dans le noir, et on conduisait pas plus mal !", poursuit-il.

"C'est plus comme avant, c'est tout automatique. Il n'y a plus la diapositive avec la voiture qui dépasse le camion par la droite ! Il n'y a même plus la diapo où il fallait repérer la fourgonnette en train de doubler dans le rétroviseur ! C'est terminé ! Y'en a pu et pis c'est tout !", rétorque le second.

Les deux comiques se proposent de vérifier la fiabilité du nouveau système. "Question 8976 : avant de démarrer mon véhicule, je mets mon téléphone en position mains libres. Oui : réponse A. Non : réponse B", propose l'ordinateur dans la voix de Mademoiselle Jade.



"Dites voir, votre téléphone il a les mains libres ?", demande Chevallier à Laspalès. "Ah ben non, c'est un vieux téléphone, il a même pas de mains du tout, tellement qu'il est vieux !", lui répond celui-ci. "Ah mais c'est embêtant ça ! Ah mais vous démarrez pas ! Vous démarrez pas et pis c'est tout !", lui rétorque son acolyte.