publié le 28/08/2018 à 10:11

C'est la rentrée sur RTL. Fidèle au poste, Philippe Bouvard va entamer une nouvelle saison de son émission à succès Allô Bouvard, où il répond aux questions des auditeurs et donne son opinion sur la marche du monde.



Quand Mademoiselle Jade le salue, l'intéressé (imité par Laurent Gerra) lui lance : "Bonjour, ma petite Jacqueline !". Son interlocutrice le corrige sur son nom : "Ah non, moi, c'est Jade !" Réaction immédiate de Philippe Bouvard : "Est-ce que je veux une grillade ? Eh bien écoutez non ma petite Jacqueline, c'est un peu tôt pour le barbecue".

"Cher Philippe, nous prenons notre premier auditeur au téléphone. Il s'agit de Valéry de Chamalières. Bonjour Valéry, posez votre question, Philippe vous écoute", lance Mademoiselle Jade.

"Bonjour Philippe, vous avez vu, il veut notre peau !", clame l'auditeur en parlant d'Emmanuel Macron. "Le salaud, il veut réduire le montant de nos retraites ! Comment on va faire maintenant pour acheter des poêles anti-adhérentes et des chaussettes thermales au télé-achat ? A ce régime-là, ça va être des nouilles à tous les repas !", poursuit-il.



"Eh oui mon cher Valéry, pour les seniors, ce sera "des nouilles encore !" plutôt que "des couilles en or" !, s'amuse Philippe Bouvard, toujours imité par l'humoriste.