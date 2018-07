et Jade

publié le 30/05/2018 à 10:09

Chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard répond à vos questions et donne son avis sur la marche du monde dans Allô Bouvard. "Bonjour ma petite Josiane", lance l'animateur (imité par Laurent Gerra) à Mademoiselle Jade, qui corrige son prénom. "Si vous avez la grippe, il fallait rester au lit ma petite Jocelyne", poursuit-il.



L'émission prend un premier auditeur au téléphone. Il s'agit de Line R, à Paris. "Bonjour Philippe, c'est Line Renaud", dit la chanteuse et actrice, elle aussi imitée par l'humoriste. "Je voudrais me débarrasser d'une vieille armoire mais je n'arrive pas à la déplacer tout seule. Comment faire ?", demande-t-elle à Philippe Bouvard.

"Eh bien ma chère Maryline, le mieux est de faire appel à un déménageur, car vous n'y arriverez pas toute seule. En effet l'armoire, elle est pas commode ! Hou hou hou !", lui répond-il.

C'est déjà l'heure de la brève de la semaine, égrenée par l'animateur : "C'est une info Internet : le RGPD est entré en vigueur vendredi dernier. Pour Tintin, je me doutais, mais je ne savais pas que Hergé était de la jaquette, hou hou hou". Et d'annoncer : "À la semaine prochaine pour une émission consacrée à la grève SNCF et aux TER, les trains en retard, hou hou hou".