publié le 13/07/2018 à 10:08

"Salut !" Un cri qui annonce l'arrivée de Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra. "En fin de semaine, je vais proposer à France 2 un Plus grand Cabouret du Monde spécial vendredi 13", annonce l'animateur, imité par Laurent Gerra.



"Dans cette émission, je vais redonner une chance à des saltimbanques qui n'ont jamais eu de pot et dont la carrière ressemble à un long vendredi 13 ! Et il y en a plein", poursuit-il. Il y a d'abord les Scoumounos, "des anciens couvreurs portugais qui jonglent avec des tuiles et qui finissent toujours par s'en prendre une sur le tronche".

Sont également prévue Maurice Laguiole et Maurice Opinel, "deux lanceurs de couteaux aveugles sur cible vivante". Il avoue : "Un jour, je leur ai fait une farce : je les ai mis l'un face à l'autre. Ils ont fait trois mois d'hosto, mais qu'est-ce qu'on s'est marré !".