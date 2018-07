publié le 30/04/2018 à 10:06

Dans son livre de pensées sur la philosophie bu bonheur, notre ami Patrick Sébastien explique qu'il veut être un passeur d'espoir et de savoir. Ce qu'il fait avec brio avec son émission Couillon de culture.



"Salut à toutes et à tous. Et oui, la philo c'est mon ADN", lance d'entrée l'animateur, imité par Laurent Gerra. "Aujourd'hui, comme on en parle beaucoup, j'ai décidé de consacrer mon Couillon de culture à la parité homme-femme et l'écriture inclusive qui met tous les mots au féminin", poursuit-il.

"Parce que sous la perruque qui tourne du clown qui déconne, il y a aussi un cerveau humaniste et généreux qui réfléchit aux injustices de la vie", ajoute Patrick Sébastien. Et de prendre cet exemple : "Pourquoi il n'y a pas de féminin pour dire zguègue ? Pourquoi on dit un minou et pas une chatte ?".

Pour parler de ces sujets, il reçoit Rokhaya Diallo, Alain Finkielkraut et Christine Angot. À la première, il demande : "Toi tu est philosophe et toi tu est philosophesse... à l'air, et en tant que telle tu est extrêmement sensible au sexe des mots ?".