publié le 10/07/2018 à 09:56

L'animateur Patrick Sébastien figure parmi les personnalités imitées par Laurent Gerra ce mardi 10 juillet. Il est question du Tour de France, qu'il suit avec intérêt.



"C'est génial ! Tu sais ma petite Jade, le Tour de France c'est la fête de la joie et de l'amour. La caravane du Tour, ça me rappelle les cirques ambulants de ma jeunesse qui passaient dans la ville avec les roulottes, les camions colorés et la musique, les femmes télépathes en maillot de bain", confie-t-il.

"J'ai eu un vrai délire : emmener mon Plus grand Cabouret du monde sur la Grande Boucle", lance-t-il à son interlocutrice. "À chaque étape, tous les soirs une scène mobile. Je présente des attractions incroyables, toutes liées au cyclisme", explique Patrick Sébastien, toujours imité par l'humoriste. Notamment à l'affiche, Los Compressores et le duo vedette Bill et Boquet.