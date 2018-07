publié le 31/05/2018 à 10:17

Christine and the Queens devient Chris tout court. L'artiste arbore un nouveau look androgyne et dit vouloir devenir neutre en terme de genre. Pour réagir, nous avons invité une autre star de la chanson française, Francis Cabrel.



"Ne m'appelez plus Francis Cabrel, car je n'en suis pas une", avertit l'artiste, imité par Laurent Gerra. "Une quoi ?", demande, intriguée, Mademoiselle Jade. "Une brêle. Maintenant appelez-moi Francis Ca", lui répond-il.

"Bien, Bonjour Francis Ca. Comme Chris tout court, vous souhaitez ne plus afficher de genre ?", l'interroge son interlocutrice. "Je suis de tout cœur avec la cause des transgenres. Voilà pourquoi je ne chanterai plus de chansons avec des cailloux, du gravier, du ciment, du calcaire. Je chanterai des chansons avec de la rosée du matin qui forment des gouttelettes de perles sur les douces fleurs", avertit le chanteur.

Patrick Sébastien intervient pour réagir à cette actualité, ce qui inquiète un peu Mademoiselle Jade. "T'inquéquette donc pas ! Figure-toi que derrière le nez rouge du clown, y'a un humaniste que cette question du genre turlupine. Et je dis pas ça pour Océanerosemarie qui en aura bientôt une de...", lance l'animateur (lui aussi imité par l'humoriste), interrompu par Mademoiselle Jade.



"Moi, ça me touche vachement les bonnes femmes qui veulent devenir des bonshommes. D'ailleurs, par solidarité, j'ai décidé de me faire opérer", poursuit Patrick Sébastien. "Tu sais que j'aime bien me faire la tête d'untel ou d'untel. Eh ben là, j'ai décidé de me faire la tête, et pas que la tête d'ailleurs, d'une gonzesse", clame-t-il.