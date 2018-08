publié le 27/08/2018 à 09:47

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah !" Voilà un cri caractéristique qui annonce la venue de Patrick Bruel. "Tiens, qu'est-ce qui vous amène ?", demande Mademoiselle Jade au chanteur, imité par Laurent Gerra. "Quoi, tu n'es pas au courant ? Il y a Booba et Kaaris qui se sont battus dans un aéroport, on a parlé d'eux tout l'été", explique-t-il.



Mais en quoi cela le concerne-t-il ? "Et bien, s'il faut se battre dans un aéroport pour faire parler de soi, je suis prêt à me battre dans un aéroport", affirme l'artiste. "Mais enfin Patrick, vous n'allez pas vous battre ? Vous n'êtes pas un rappeur", lui fait remarquer son interlocutrice.

"Et alors ? Tu me donnes un survêtement trop grand, une casquette et un micro, et je te le fais le rappeur", rétorque Patrick Bruel, qui se met à chanter en rap :

"Je m'appelle Bruel et je suis un rappeur

Je nique ta mère et je nique ta sœur

Si t'es pas content, rendez-vous à Roissy

Je vais te péter la gueule au duty free".

L'artiste, toujours imité par l'humoriste, évoque encore l'actrice Asia Argento. "On parle que d'elle et du pré-pubère qu'elle a harcelé, Jimmy Bennett. Et moi, je ne peux pas être un ado harcelé peut-être ?", clame-t-il.