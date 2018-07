publié le 28/03/2018 à 10:16

La bataille juridique autour de l'album posthume de Johnny Hallyday fait toujours rage. Son fils David et sa fille Laura réclament un droit de regard sur ce disque. C'est le tribunal de Nanterre qui statuera le 30 mars prochain.



"Aaaaaarrgggghhh !" Un cri retentit, poussé Patrick Bruel, imité par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade lui demande ce qui se passe, il répond : "Je pousse un cri, un cri de colère ! Parce qu"en tant, qu'en tant, qu'en tant, que citoyen, qu'en tant, qu'en tant, qu'en tant que chanteur, qu'en tant, qu'en tant, qu'en tant que meilleur ami de Johnny, je suis scandalisé par cette privation de droit de regard sur cet album".

"Vous soutenez donc David et Laura qui veulent écouter cet album avant sa sortie ?", lui demande son interlocutrice. "Mais je ne te parle pas de David et Laura, je te parle de moi ! C'est moi qui devrais écouter cet album pour savoir s'il doit sortir ou pas !", tonne Patrick Bruel, toujours imité par l'humoriste.

"Enfin Patrick, ce sont ses enfants !", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Mais moi c’est pareil, je suis son fils spirituel à Johnny ! Et puis moi, je suis chanteur !", se défend-il. Et de lancer : "Tu me lisses les cheveux, tu me les décolores en blond et j'te chante Sang pour sang :

Au-delà de nos différences

Des coups de gueule, des coups de sang

On se ressemble sang pour sang

"De toute façon, cette affaire concerne Laetitia Hallyday d'un côté, et David et Laura de l'autre. Vous n’avez rien à voir là-dedans !", ose Mademoiselle Jade. "Justement, moi ce déchirement familial, ça me brise le cœur ! Et il n'y a que moi qui peux régler ce conflit", plaide Patrick Bruel.