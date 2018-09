et Jade

En cette matinée de rentrée scolaire, Mademoiselle Jade ne s'attendait pas à retrouver Nicolas Sarkozy, qui s'apprête à emmener sa fille à l'école. "Vous n’êtes pas à l’accueil de votre hôtel international ce matin ?", lui questionne-t-elle.



"Non, j’ai pris ma matinée pour accompagner Giulia à l’école pour la rentrée des classes. Et je me suis dit qu’on allait vous faire un petit coucou en passant, c’est sur la route", explique l'ancien président, accompagné de sa fille Giulia.

"Bonjour Giulia ! Tu n’es pas trop triste que les vacances soient finies ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Au contraire", lui répond-elle. "J’ai hâte d’aller à l’école. Les vacances c’est pour les feignasses de fonctionnaires qui font rien qu’à plomber la France en faisant tout le temps la grève."

Mais Nicolas Sarkozy est également accompagné de Kevin Finkielkraut, le "gamin à Finky", qui, lui, sera "content d'aller à l'école le jour où elle aura retrouvé le niveau d'exigence qu'elle a connu quand la France méritait encore de s'appeler ainsi". Enfin, Mattéo Sébastien, le fils de Patrick Sébastien, accompagne la petite colonie en agrémentant de charmants "Poil au zizi !" la conversation.