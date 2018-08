publié le 28/08/2018 à 09:33

C'est Nicolas Sarkozy qui était la première personnalité imitée par Laurent Gerra, mardi 28 août. Mais qu'est-ce qui l'amène ? "C'est juste pour vous souhaiter une bonne rentrée, et à Nicolas Hulot une bonne sortie", lance l'ancien président de la République sur le ton de la raillerie, en référence à la décision du ministre de la Transition écologique et solidaire de quitter le gouvernement.



"Je ne reste pas longtemps, je suis garé en double file. Remarquez, je suis un peu chez moi ici à Neuilly", s'amuse-t-il encore. Et de poursuivre : "Dites-donc, elle a maigri Marine Le Pen ?". Quand Mademoiselle Jade montre son interrogation, Nicolas Hulot s'explique : "Oui je viens de la croiser à la sortie du studio". Son interlocutrice le reprend : "Ah non, c'était Laurent Wauquiez !".

"Au temps pour moi. Il faut dire qu'ils disent exactement la même chose, on peut confondre", se défend l'ancien chef de l'État, toujours imité par l'humoriste. "Mais je ne suis pas là pour dire du mal. On le voit partout Wauquiez en ce moment. Je l'ai vu à la télé dimanche en train de grimper le Mont Mézenc. À défaut de grimper dans les sondages, il grimpe dans les montagnes, c'est une bonne technique".