"Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement mardi 28 août", explique Mademoiselle Jade ce mercredi 29 août. "Crrr... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je n'ai pas démissionné ! On m'a chassé", rétorque l'intéressé, imité par Laurent Gerra. Et de raconter comment cela s'est passé.



"J'étais dans mon ULM au bioéthanol et je survolais un nid de coucous. Au gouvernement, un milieu hostile, la chasse au Hulot est ouverte", explique le ministre démissionnaire. "En un an, je me suis pris quelques pruneaux avec le Édouard Philippe à barbichette qui m'a dézingué pour m'empêcher de réduire la part du nucléaire", poursuit-il. Un coup de feu retentit. "Ouh, c'est passé tout près !", lâche Nicolas Hulot, toujours imité par l'humoriste.

"Il y a aussi le Bruno Le Maire à poil blanc qui m'a tiré dans le dos avec son gros CETA", ajoute-t-il. Nouveau coup de feu. "Et il y a eu un tir de travers, de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, qui m'a envoyé une décharge de Glyphosate en pleine poire, qui du coup n'est plus bio".

Trois coups de fusil claquent. "Ouh, c'est trop dangereux ! Maintenant je sors du gouvernement et je vais enfin me mettre au vert. Place aux vacances de Monsieur Hulot !", conclut-il.