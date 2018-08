publié le 29/08/2018 à 11:34

Michel Drucker fait aussi sa rentrée télé. L'inusable animateur a même hérité d'une deuxième émission. "Magnifique, bonjour Jade, magnifique. Je l'ai connue quand elle était stagiaire, stagiaire café à radio Fruits de Vigne, en Poitou-Charentes", déclare Michel Drucker, imité par Laurent Gerra. "Vous connaissez tout Michel", le flatte Jade.



"Magnifique, Yves Calvi", continue l'animateur télé. "Je l'ai connu avec les cheveux sur les épaules, un pavé à la main, à ses débuts à Radio Libertaire. Magnifique. Bonjour à Monique de la compta, Monique, magnifique, que j'ai connu à ses débuts, quand elle rédigeait les fiches du grand Charles à Radio Londres..."

"Oui, bon Michel, vous n'allez pas saluer tous les auditeurs d'RTL un par un, sinon on y est jusqu'à dimanche prochain là". Et Michel Drucker d'enchaîner : "Vivement Dimanche Prochain sur France 2 à 15h30 qui suivra Vivement Dimanche à 14h20 qui suivra C’était chouette dimanche dernier à 13h15 qui suivra".

Un nouveau talk-show pour le célèbre animateur ?

"D'accord on a compris. En effet, vous avez récupéré toute votre tranche horaire que Laurent Delahousse vous avait lui-même chipée l’an dernier", lui lance Jade.



Ce à quoi Michel Drucker, toujours imité par l'humoriste, répond : "Laurent Delahousse, magnifique ! Laurent Delahousse que j'ai bien connu quand il avait du succès. Laurent Delahousse, ce blondinet qui a cru qu'il allait pousser Miche-Miche dans les orties et qui s'est pris un retour de pelle… Laurent Delahousse qui prouve que quand on n'a pas de destin, on parle de celui des autres… Laurent Delahousse dont je peux vous annoncer le titre de la prochaine émission : Un jour, un gadin… d'audience bien sûr !"



Jade s'étonne de la réaction du présentateur : "On vous sent un peu revanchard, Michel ?". "Voilà pourquoi je vais bientôt présenter, en plus de mes émissions du dimanche, un talk-show sur le modèle de On n’est pas couché", indique Michel Drucker.



"Et ça va s’appeler comment ?", lui demande Jade. "Fallait pas me faire chier", conclut Drucker, toujours imité par Laurent Gerra.