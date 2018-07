et Jade

publié le 09/07/2018 à 10:13

En novembre dernier, la célébration de 2.500e chronique de Laurent Gerra sur RTL, en public et dans le Grand Studio, avait suscité des vocations, et notamment chez nos amis Les Deschiens, représentés ce matin-là par François Morel (mais le vrai !).



"36-15, code Qui n'en veut ? Pour les jeunes qui n'en veut des emplois. Aujourd'hui un jeune qui n'en veut un emploi, puisque c'est mon gars Bruno Lochet. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu ?", lance le comédien. "Ben Bruno, comme Bruno dans la radio et Lochet comme un Lochet", répond son interlocuteur, imité par Laurent Gerra.

"Mon Bruno, tu veux profiter d'être sur l'antenne à monsieur Calvi (c'est pas n'importe qui, monsieur Calvi !) pour faire acte de candidature. Je dirai même de candidature spontanée", clame François Morel. "C'est ça, je voudrai travailler à RTL", confie Bruno Lochet, toujours imité par l'humoriste.

Ses motivations ? "J'ai vu qu'à RTL ils avaient des emplois stables, des contrats à durée interminable !", argue le candidat.