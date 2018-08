publié le 29/08/2018 à 11:27

Alors qu'Édouard Philippe était resté muet à propos du feuilleton Benalla, qui a occupé tout l'été, a trouvé que cette affaire était "disproportionnée". Ce n'est pas l'avis des Deschiens.



"36 15, code qui n'en veut, avec aujourd'hui mon gars Bruno Lochet, un gars qui n'en veut. Alors, que recherches-tu mon Bruno ?", lance François Moral, imité par Laurent Gerra. Pour Bruno, l'objectif est simple : "Bah comme Benalla a été suspendu, je me suis dit : vas-y mon Bruno, propose tes services pour le remplacer auprès du président".

"Oh oh ! Mais tu as de l'ambition, c'est bien ça mon Bruno. Mais, as-tu les compétences comme qui dirait requises ?", l'interroge François Moral. Bruno ne se démonte pas : "Bah oui parce que moi aussi j'adore taper sur les gauchisses. J'ai une bonne poigne, avant j'étais bûcheron. J'ai abattu des chênes donc c'est pas un alter-mondialisse en sandales qui va me faire peur."

François Morel lui demande alors : "Oh oh, tu sa donc une bonne pogne pour éradiquer les gauchisses. Mais as-tu des bonnes jambes pour les courser au Jardin des Plantes ?".



"Bah ouais ! Je vois à la ferme, j'ai l'habitude de courir après les poulets", argue Bruno. François Morel le met alors en garde : "Ah oui mais non, je dis attention mon Bruno, si tu veux être Benalla, c'est toi qui devra être un poulet, avec le brassard, le casque, la matraque et tout l'attirail !". Mais pour Bruno, aucune inquiétude : "Je sais, mais les gauchisses c'est comme les poulets de ma ferme, ils sont nourris au grain comme les alter-mondialisses qui mangent que des graines et du quinoa."

Pour être Benalla, il faut aussi savoir être aux petits soins avec le président François Morel, imité par Laurent Gerra Partager la citation





"Ah c'est pas bête du tout ça. Tu as donc la main ferme, les jambes musclées, mais sauras-tu aussi être délicat ? Parce que pour être un bon Benalla, il faut aussi être aux petits soins avec le président", l'informe François Morel. "Il faut le protéger du soleil hein, parce que le président il a une peau de roux. Faudra lui passer de la crème, comme qui dirait l'oindre d'onguent hein. Te sens-tu capable, mon Bruno, d'oindre d'onguent le président, Bruno ?"



"Ah ben oui, mais uniquement si j'ai une bonne matraque hein ! Et sinon, aussi, si ça marche pas, je peux remplacer Hulot hein, comme je viens de la campagne et que je prends ma douche avec du Ushuaia", insiste-t-il.