publié le 19/09/2018 à 09:53

La colère monte chez les Insoumis qui veulent plus de démocratie interne et reprochent à leur leader, Jean-Luc Mélenchon, une pratique abusive du pouvoir. La presse parle même d'une fronde contre leur président de parti. Ce mercredi 19 septembre, Mademoiselle Jade accueille un Jean-Luc Mélenchon, grincheux comme à son habitude, et qui tarde à répondre aux questions.



"On les connaît vos méthodes de journalistes à la petite cervelle !", s'énerve le président des Insoumis, imité par Laurent Gerra. "On dit bonjour par devant, et on se moque de mes dents par derrière. Mais tu sais combien ça coûte, des dents ? Les vrais gens, eux, y savent. Ils sont pas couverts par la mutuelle de RTL. Combien qu'elle rembourse sur la thalasso, la mutuelle de RTL ? Vous n'en parlez pas, de ça hein !"



Mademoiselle Jade parvient finalement à évoquer avec Jean-Luc Mélenchon du sujet de la révolution dans son propre parti. Ce à quoi le président, toujours imité par l'humoriste, répond : "S'ils sont pas contents, on va leur envoyer Gérard Miller ! Sinon, ils n'ont qu'à aller faire de la télé chez Ardisson comme Raqel Garrido. Ils commencent à m'emmerder ces gauchistes ! Si ça continue, je vais retourner au Parti socialiste. Au moins, personne ne m'emmerdait !"