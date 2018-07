Laurent Gerra imitant Jean Lassalle : "Je vais créer un Sciences Po dans ma ferme"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/02/2018 à 11:59

Jean Lassalle avait été interdit de conférence à Sciences Po Lille en novembre dernier, suspecté de harcèlement sexuel. Il était venu s'expliquer au micro de RTL, imité par Laurent Gerra. "Je vous demande de vous mettre à distance de ma main qui pourrait par mégarde atterrir sur votre postérieur", lance Jean Lassalle, imité par Laurent Gerra, à Mademoiselle Jade.



"Pour ma défense, j'ai amené avec moi une belle dame qui peut témoigner que je ne lui manque pas de respect, même si je la tripote", clame-t-il en amenant une vache dans le studio. "Parle sans peur Marguerite !"

"On voit que cette interdiction de venir à Sciences Po Lille vous a blessé", remarque Mademoiselle Jade. "J'ai de la bile", répond, amer, Jean Lassalle. "On veut me faire taire, assure-t-il, c'est un complot."

Il annonce en réponse vouloir créer lui-même un Sciences Po, dans sa ferme. "Ça s'appellera Sciences Popo. On lira l'avenir de la France dans et des territoires d'Outre-mer dans le popo des biquettes", explique Jean Lassalle.



"Et alors, vous voyez quoi comme avenir ?", demande Mademoiselle Jade. "C'est de la merde", lui répond Jean Lassalle.