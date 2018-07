publié le 06/07/2018 à 09:24

"Vosgien sto, vosgien lo resto : vosgien je suis, vosgien je reste", lance Jack Lang, imité par Laurent Gerra. "Avant de prendre le maquis au plus profond de la forêt de Noire-goutte, j'ai organisé une manifestation qui restera à jamais gravée dans la mémoire des autochtones", prévient-il.



Il s'agit d'une "grande course cycliste : le Tour de Saint-Dié". Et l'ancien ministre de regretter que "les grands médias nationaux n'aient pas pipé mot sur cette compétition". Il s'empresse de la décrire. "Sur la ligne de départ, la Taverne du Vieux-Bouc, vous pouvez reconnaître plusieurs coureurs cyclistes déodatiens, comme Remiremont Poulidor (l'éternel second !), Bernard Inouï, mais aussi sur leur tandem sans selle les inséparables Rebique et Bouc", annonce-t-il.

"Il y avait aussi Omar Melade, un sprinter saoudien, sans oublier le champion qui a déjà gagné cinq fois la grande boucle de Saint-Dié, Chaudelance Armstrong", raconte encore Jack Lang, toujours imité par l'humoriste.