Laurent Gerra imitant Jack Lang : "Mensonges et billevesée, je suis encore vert !"

et Jade

publié le 05/09/2018 à 09:31

"C'est chié !" C'est par ces mots un peu crus que Jack Lang, imité par Laurent Gerra, réagit à la nomination de François de Rugy au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire en remplacement de Nicolas Hulot.



"Je ne comprends pas pourquoi Emmanuel n'a pas fait appel à moi", se lamente l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand. "C'est dans un désintéressement total que j'ai consacré ma vie à l'écologie. J'ai toujours été pour la nature, je suis même 100% bio", poursuit-il.

"La couleur de vos cheveux, ce n'est pas très naturel !", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Mais bien sûr que si, Valérie ! Certes je teins ma chevelure abondante, mais c'est avec de l'encre de seiche", précise Jack Lang, toujours imité par l'humoriste.

"Emmanuel Macron a sans doute voulu renouveler son gouvernement, on ne peut pas dire que vous soyez un petit nouveau en politique", argue son interlocutrice. "Mensonges et billevesée, Edmée ! Je suis encore vert. Et quoi de mieux qu'un vert à l'Écologie, Sylvie ?", tonne Jack Lang.