publié le 27/08/2018 à 09:45

"Bonjour Monsieur Collomb, comment allez-vous ?" demande Mademoiselle Jade. "Comme d’habitude, ça va… super !" répond Gérard Collomb, imité par Laurent Gerra. "Vous avez pourtant été fragilisé par l'affaire Benalla cet été, ça ne vous affecte pas ?"





"Non parce qu'on est champions du monde de football. On a ramené la Coupe à la maison et ça c’est… Super" analyse le ministère de l'Intérieur imité par l'humoriste. "Certes, mais l’effet Coupe du Monde a rapidement été éclipsé par l’affaire Benalla. Les Français ont été choqués par les images d’Alexandre Benalla tapant sur des manifestants. Pas vous ?", demande Mademoiselle Jade.





"Il a une frappe de bâtard", répond Gérard Collomb, imité par l'humoriste. "Oui c'est le cas de le dire…" pour Mademoiselle Jade. "Non je ne parle pas de Benalla, je chante la chanson de Benjamin Pavard : Il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavaaaard !" chante le ministre de l'Intérieur, imité par Laurent Gerra.





"Vous éludez ma question…" relance Mademoiselle Jade. "Certes, mais c’est parce que je ne la trouve pas très pertinente. L’affaire Benalla, c’est déjà du passé. En juillet, Benalla, en septembre, Ben a plus là" répond Gérard Collomb, qui annonce envisager de se reconvertir dans l'humour.