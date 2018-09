et Jade

publié le 04/09/2018 à 09:31

François Hollande est partout dans la presse depuis quelques jours. Fort du succès de son livre Les leçons du pouvoir, il n'hésite plus à critiquer son successeur. L'ancien président est définitivement de retour sur la scène politique.



"On s'était dit rendez-vous dans quatre ans", fredonne l'ex-locataire de l'Élysée, imité par Laurent Gerra. Mais soudain, une voix venue d'outre-tombe se fait entendre et l'interpelle. "François, François !". C'est François Mitterrand, lui aussi imité par l'humoriste.

"François, pour qui tu prends, gros arrogant ?", demande la voix. "Mais euh, c'est pas moi qui suis arrogant, c'est Macron, je l'ai dit ça !", se défend François Hollande. "Tais-toi, gros nigaud ! Comment oses-tu donner des leçons après ton pitoyable quinquennat ?", le rabroue son interlocuteur.

François Mitterrand invite François Hollande à quitter sa compagne Julie Gayet - "cette actrice de seconde zone, cette productrice de pacotille - pour "une maîtresse dans le monde des lettres". Et de l'orienter vers Françoise Nyssen, ministre de la Culture.



"Mais elle est dans le gouvernement Macron !", rétorque Hollande. "Plus pour longtemps ! Arrange-toi pour faire un enfant caché à Françoise Nyssen. Cela aura de la gueule et ça clouera le bec aux journalistes", lâche Mitterrand.