publié le 30/08/2018 à 09:29

Après cet été mouvementé pour l'exécutif, faisons le point sur la rentrée politique avec un observateur avisé en la personne de François Bayrou. "Hop, hop, hop ! Je ne peux pas vous laisser dire que je suis un simple observateur. Depuis le début de mon quinquennat, c'est moi qui tire les ficelles. Et elles sont grosses, les ficelles, croyez-moi", explique le leader centriste, imité par Laurent Gerra.



"L'affaire Benalla, c'est vous ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Absolument ! C'est moi qui ai dit à Emmanuel d'embaucher des gros bras pour équilibrer les grosses têtes comme moi", répond-il.

"On ne peut pas dire que ce soit une réussite", ose sont interlocutrice. "Hop, hop, hop ! L’affaire Benalla a permis de sauver des centaines d'emplois à BFMTV et dans les maisons de la presse pendant tout l'été", explique François Bayrou.

"On a aussi entendu les rumeurs les plus folles sur la protection au plus haut niveau dont on aurait profité Alexandre Benalla", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Je peux vous dire que si quelqu'un est protégé par Emmanuel, c'est bien moi", dit le patron du MoDem, toujours imité par l'humoriste.



Il s'explique : "Dès le jour de son investiture, Emmanuel m'a dit : 'François, tu représentes les minorités risibles et j'ai besoin de toi à mes côtés'". Avant de poursuivre : "Je peux vous dire que ce n'est pas tombé dans l’oreille d’un clown. Pour me remercier, il m'a fait construire une piscine à Brégançon où j'ai pied partout".