publié le 05/09/2018 à 09:48

François Bayrou, imité par Laurent Gerra, vient à son tour livrer sa réaction au lendemain du remaniement ministériel. "Je suis ici pour vous indiquer une information capitale : Emmanuel Macron ne m'a pas appelé au téléphone, ni même envoyé de fax pour me demander d'occuper le poste de ministre de l'Écologie, et donc de numéro deux du gouvernement", explique le président du MoDem à Mademoiselle Jade.



"Mais on s'en doutait un peu ! Bon d'après vous, quelle est la raison ?", lui demande son interlocutrice. "Elle est évidente : je ne pouvais pas être numéro deux, car ma place naturelle est celle de numéro un", répond-il.

"Votre modestie vous honore, monsieur Bayrou", raille son interlocutrice. "Merci ! Force est de constater que je suis le Christ !", lance alors l'homme politique, toujours imité par l'humoriste. Mademoiselle Jade demande des explications. "Je suis comme Jésus-Christ et le Surfer d'Argent : j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt", dit-il.

Et d'argumenter. "J'ai toujours été un précurseur. J'ai quitté le gouvernement il y a maintenant un an, un mois après ma nomination. Je suis un génie en avance sur son temps".