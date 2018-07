publié le 02/07/2018 à 09:41

François Bayrou, imité par Laurent Gerra, a fait un petit détour par le studio de RTL, lundi 2 juillet. Quand Mademoiselle Jade lui demande sa destination de vacances, le leader centriste répond : "Je compte partir dans le Centre, oui dans le massif centriste, et plus précisément dans l'Allier. Car des alliés, en ce moment, c'est ce dont je manque le plus".



"Cette année, pour économiser l'organisation d'une université, j'ai décidé de prendre mes vacances avec la totalité des membres du MoDem", confie-t-il. "Il y aura donc ma femme, Marielle de Sarnez et Jean-François Kahn", précise-t-il.

"Un petit gite rural suffira, je vais bien m'occuper. Je vais relire Le voyage au centre de la Terre et jouer au solitaire", explique encore François Bayrou, toujours imité par l'humoriste.