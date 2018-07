et Jade

publié le 26/06/2018 à 09:24

L'équipe de France affrontera ce mardi 26 juin le Danemark pour son troisième match de poule. Rappelons que les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Avec nous le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, imité par Laurent Gerra.



"J'imagine que vous abordez ce match avec confiance, vu que vous êtes déjà qualifiés ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Eh bien écoutez, je dirais : oui", répond-il en toute sobriété. "Allez-vous en profiter pour faire tourner vos joueurs ?", l'interroge son interlocutrice. Sa réponse : "Eh bien écoutez, je dirais : peut-être". Mais encore ? "Eh bien écoutez, je dirais : on verra".

"Très bien, mais pourriez-vous être un peu plus prolixe ?", lance Mademoiselle Jade. "Eh bien écoutez, je dirais : quoi j'ai rien compris ?", confie l'ancien international, toujours imité par l'humoriste. "Je traduis : pourriez-vous nous en dire plus ?", insiste Mademoiselle Jade. Réponse : "Eh bien écoutez, je dirais : non".

Va-t-il faire jouer les remplaçants que l'on surnomme "les coiffeurs" ? "Eh bien écoutez, je ne vois pas pourquoi je ferais jouer des coiffeurs, vu que mon job à moi c'est de faire joueur de foot", tonne le sélectionneur.