publié le 28/08/2018 à 09:42

"J’suis tellement contente de vous retrouver vous autres, là, dans vot’ morning show avec m’sieur Calvi qu’on sent qu’il a guinché tout l’été sur la lambada. Du coup, ça balance bien cette rentrée, ça swingue sur RTL", a commencé Céline Dion, imitée par Laurent Gerra.



"C’est très gentil Céline. Et vous, votre été s’est bien passé avec votre tournée mondiale du Japon à l’Australie ?" a demandé Mademoiselle Jade.

"Tu parles d’un été ! Moi la canicule, c’est dans mes combinaisons en latex que je l’ai sentie, à faire des galipettes sur toutes les scènes du monde. Avec la sueur, ça me collait comme du sirop d’érable. Quand mon habilleuse m’enlevait ma tenue de Catwoman, ça faisait sparadrap. Oh c’t’affreux, affreux ! Et j’vous dit pas, plus bas, ça faisait carrément ventouse ! C’est pâ Dieu possible !" a expliqué la chanteuse canadienne, imitée par l'humoriste.



"Vous avez tout de même triomphé, même au Japon" a souligné Mademoiselle Jade. "Tsé faire la bamboche à Tokyo alors qu’il fait 45 degrés, c’pâ une vie. J’luisais tellement qu’on aurait dit une poutine qui serait restée trop longtemps au four à micro-ondes. Pour me rafraîchir, la maquilleuse, elle y allait pas à coups de débarbouillette mais carrément à coups de linge de vaisselle. C’t’horrible… Pendant que vous autres, vous vous doriez la couenne sur les plages en gougounes, moi j’avais les nougats qui cuisaient dans des cuissardes en PVC" a répondu Céline Dion.

"C’est vrai que vos tenues de scène ont fait beaucoup parlé cet été. Vous êtes même apparue dans un haut très transparent qui a affolé vos fans" a évoqué Mademoiselle Jade. "Fallait bien que j’aère le balcon. J’ai donc pas hésité, j’ai enlevé mon sac à boules" a rétorqué Céline Dion, imitée par Laurent Gerra.