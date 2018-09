publié le 03/09/2018 à 11:20

Après l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot et l'annonce de la diminution des retraites, la côte de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Ses déclarations sur les "Gaulois réfractaires au changement" ne devrait pas arranger les choses. Prenons la direction de l'Élysée, où Line Renaud sonne à la porte des Macron.



"Bonjour mon p'tit", répond Line Renaud au président, imitée par l'humoriste. "Tiens, pour ta rentrée, je t’ai apporté une pièce de 5 francs toute neuve et un livre d’images historiques du chocolat Poulain à collectionner". "Il en a bien besoin", explique Brigitte Macron, "Vous avez entendu ce qu’il a dit sur les Français qui sont des gaulois réfractaires au changement ?"

Et les deux femmes se mettent à chanter, en cœur, la chanson d'Henri Salvador :

Nos ancêtres les gaulois

Cheveux blonds et têtes de bois

Longues moustaches et gros dadas

Ne connaissaient que ce refrain-là...

"Bon, maintenant, faut y aller, Line. Au revoir ! Quant à toi, Emmanuel, cesse tes provocations d’adolescent ! Les Français ne te supportent plus." Mais Emmanuel Macron, imité par l'humoriste, semble n'en avoir cure : "Z'm'en fous ! À la diète, les viocs ! Au boulot, les feignasses ! Y en a marre de ces Gaulois qui sont tout juste bon à becter des sangliers en dansant la carmagnole !"

"Justement", lui rétorque Brigitte Macron, "N’oublie pas que les Français sont des révolutionnaires. Je n’ai aucune envie d’aller à Varennes. Je suis sûre qu’il n’y a pas un seul Louis Vuitton dans ce patelin !"