et Jade

publié le 05/07/2018 à 09:40

Paris-Match, dans une édition du mois de novembre 2017, avait publié un reportage de dix-huit pages dans l'intimité d'Emmanuel Macron. On y apprenait notamment que Brigitte Macron avait demandé à son mari de suivre un régime alimentaire très strict.



"Emmanuel, Emmanuel ! Tu as mangé ta banane ?", demande l'épouse du chef de l'État, imitée par Laurent Gerra. "Euh non, mais je n'ai pas le temps, il faut que je réduise le budget de la France", se défend son époux, lui aussi imité par l'humoriste.

"Le budget de la France attendra !", rétorque-t-elle. "Je t'ai déjà dit : dix fruits et légumes par jour. Ce soir je te ferai un potage", ajoute-t-elle, avant d'interpeller son mari : "Mais que caches-tu dans ton dos, Emmanuel ?". Lequel répond, un brin embarrassé : "Rien, Brigitte !"

Mais la voilà qui insiste. "Ne fais pas l'enfant Emmanuel, et montre-moi cet emballage !". Des confiseries jonchent bientôt le sol. "Ce sont des Twix au chocolat ! Je t'avais pourtant bien dit : pas de junk food !", le sermonne Brigitte Macron, tours imitée par Laurent Gerra.