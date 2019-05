Landru : La nouvelle enquête

publié le 23/05/2019 à 21:00



A la Une ce soir, le dossier Landru à l’occasion de la publication d’une contre enquête, menée par un policier en retraite, ancien du 36 quai des Orfèvres. Michel Malherbe a voulu remettre toute l’affaire à plat. D’abord en dressant le portrait le plus exact possible d’Henri Désiré Landru, le Don Juan aux 283 conquêtes, le petit escroc devenu tueur en série, le « nouveau Barbe Bleue », comme l’appelaient les journaux de l’époque. Qu’est-ce qui est de l’ordre de la légende ? Qu’est-ce qui est de l’ordre de la vérité ?





Qui était vraiment l’homme qui habitait au 76 rue de Rochechouart à Paris, sous la fausse identité de Lucien Gillet, ingénieur ? C’est là que le 12 avril 1919 au matin, les inspecteurs Belin et Braunberger, de la sûreté parisienne, arrêteront l’assassin qui demeure l’un des pires tueurs en série du XXème siècle !



Accusé de 11 assassinats, Landru sera condamné à la peine capitale par la cour d’assises de Versailles, le 30 novembre 1921. Mais force est de constater qu’il n’a jamais avoué ses crimes et que les plus de 5.000 pièces de son dossier judiciaire ne révèlent que des indices graves et concordant mais pas vraiment de preuves matérielles incontestables. Même si on peut se poser beaucoup de questions sur ses achats de scie, et de charbon en quantité !

Le mobile enfin ! Pourquoi est-il passé du statut d’escroc à celui d’assassin ? Prenait-il plaisir à tuer ? Landru n’a jamais voulu répondre à cette question, même le jour de son exécution. Michel Malherbe au terme de son enquête a peut-être trouvé les bonnes réponses.





Nos invités

Michel Malherbe, Michel, ancien policier du 36, quai des Orfèvres auteur du livre « Landru » qui vient de paraître chez Marivole Editions.