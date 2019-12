La surprotection dans le couple

publié le 20/12/2019 à 01:30

Liliane et son mari ont eu un différend cet été avec leur belle-fille sur un malentendu. Depuis, les relations sont froides avec elle. Bien qu'elle ait son fils régulièrement au téléphone, Liliane sent comme un tabou. Elle sait que sa belle-fille peut être fragile et souhaiterait vraiment se réconcilier avec elle.

Philomène s'inquiète pour sa fille. Depuis cet été, il semble qu'elle vive une mauvaise passe. Elle a quitté son mari cet été et se confie à lui à propos de sa nouvelle relation puis a été licenciée. Philomène s'inquiète un peu pour tout le monde, sa fille, son petit-fils et son gendre. Elle tente d'aider sa fille mais ne sait que faire de plus.

La meilleure amie de Camille est désespérée. Son mari est atteint d'une maladie grave et il semble qu'elle n'ait plus la force de le soutenir. Camille qui est à ses côtés et la soutient doit la voir demain. Elle se sent désarmée. Elle ne sait pas quel discours lui tenir et comment lui redonner la force de continuer à accompagner son mari.

Il y a deux semaines, lorsqu'il est rentré du travail, Théo a trouvé l'appartement vidé des affaires de sa compagne. Cela faisait 5 ans qu'ils étaient en couple et devaient se marier en 2020. Il est dévasté et a l'impression d'avoir perdu sa boussole.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

