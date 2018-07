et Christelle Rebière

La SNCF va davantage dédommager les usagers pour les retards

À partir du 1er décembre, les usagers de la SNCF pourront être indemnisés dans plus de situations en cas de retard de leur train.



C'est une mise en conformité avec un règlement européen de 2014. Jusqu'à présent, la SNCF ne dédommageait que les retards supérieurs à trente minutes, pour lesquels elle pouvait de surcroît être tenue responsable.



Cette situation va changer. Selon nos confrères du Parisien, la Société nationale des chemins de fer va se conformer à la réglementation européenne, qui avait changé en 2014.



Désormais, quelle que soit la cause du retard infligé aux passagers, ces derniers seront indemnisés. Une opération financière qui reste intéressante pour la société, même si les remboursements en France lui coûtent plus chers que dans d'autres pays de l'Union européenne.



Dans l'Hexagone, les usagers peuvent être indemnisés à hauteur de 75% du billet, contre une limite de 50% dans les autres États de l'Union.



Une norme favorable aux usagers donc, mais qui risque malgré tout d'être atténuée par Bruxelles mi-2017, qui pense à introduire une clause de force majeure qui permettrait à la SNCF de ne pas rembourser les passagers en cas de circonstances exceptionnelles comme des inondations.





