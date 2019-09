La PJ du 127 rue du Faubourg Saint-Honoré

publié le 24/09/2019 à 21:00

A la Une de l’heure du crime ce soir une plongée au cœur d’un haut lieu de la police judiciaire, qui pendant 30 ans a abrité les meilleurs flics de France. L’adresse ce cet immeuble situé à deux pas des champs-Elysées et du ministère de l’intérieur était moins connue que celle du fameux 36 quai des Orfèvres, mais la plupart de ces flics « à l’ancienne » y menaient la même bataille contre la pègre et ses multiples activités : Grand banditisme, vols à main armée, enlèvements, proxénétisme, trafic de drogues. La plupart des grands flics y ont fait leurs premières armes, dans une ambiance à la fois familiale et professionnelle de la fin de la guerre d’Algérie jusqu’aux années 90.

A l’époque, peu ou pas de police scientifique ni de nouvelles technologies, les inspecteurs étaient à l’école de la rue, avec des méthodes souvent artisanales et des réseaux d’indicateurs que les voyous appelaient des balances, mais qui leur permettaient d’atteindre leur but, arrêter le plus possible de braqueurs en flagrant délit.

Notre invité, le journaliste spécialiste de la pègre et du grand banditisme, Frédéric Ploquin, a mené l’enquête sur cette époque aujourd’hui révolue. Il a fait raconter cet âge d’or de la police aux anciens patrons mais aussi aux hommes de terrain qui lui ont ouvert leurs archives, leurs tiroirs et leurs mémoires.

Avec lui nous vous racontons ce soir quelques grandes affaires parfois résolues par des enquêtes aux frontières et aux limites de la loi et du code pénal !

C-etait-la-PJ

Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police, auteur du livre « C’était la PJ » qui parait demain chez Fayard, Charles Pellegrini, commissaire divisionnaire, Ancien patron de l’OCRB (Office central de lutte contre le crime organisé).