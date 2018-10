La petite martyre de l'A10

publié le 30/10/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Nous revenons sur une des affaires les plus mystérieuses de ces 30 dernières années : la découverte sur un bas-côté de l’autoroute A10, le 11 août 1987 vers 15h, du cadavre martyrisé d’une petite fille âgée de trois à cinq ans, vraisemblablement déposé par un véhicule. En juin dernier, après plus de trente ans d’enquête, l’ADN a enfin permis de donner un nom et un prénom à «la petite» que personne n’avait jamais réclamée.



Notre invité

Georges Domergue, juge d'instruction à Blois jusqu’en 1989, il a été le premier juge saisi de l'affaire, il a mené les investigations pendant 2 ans, Le colonel Marc de Tarlé, ancien patron de la Section de Recherche d’Orléans de 2004 à 2008, aujourd’hui sous-directeur adjoint de la police judiciaire à la gendarmerie.