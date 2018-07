La mort mystérieuse de Natalie Wood

publié le 27/06/2016 à 11:57

A la Une de l’Heure du Crime, la fin tragique d’une des plus grandes actrices du cinéma américain, Nathalie Wood. Après 35 ans de mystère, on pense aujourd’hui qu’il s’agissait d’un homicide !

Le corps de Nathalie Wood avait été retrouvé par des gardes-côtes, flottant au large de l’île de Santa Carolina, dans la baie de Los Angeles, le 29 novembre 1981. Elle était juste vêtue d’une chemise de nuit et d’une veste de duvet rouge.

L’héroïne de La Fureur de vivre et de West Side story, avait passé le week-end de Thanksgiving, la fête nationale américaine, à bord du Yatch « Splendour », en compagnie de son mari, Robert Wagner, et de l’acteur Christopher Walken, dont elle était vraisemblablement la maîtresse».



Après autopsie, sa mort est considérée comme une noyade accidentelle, due à une importante consommation d’alcool.



Mais, 30 ans plus tard, en 2011, un coup de théâtre allait relancer l’enquête et privilégier la thèse de l’homicide. Cette année-là, le capitaine du bateau, Dennis Dravenn révélait à la brigade des homicides de Los Angeles qu’il y avait eu une bagarre à bord après une soirée très arrosée…



Mon invitée la romancière Géraldine Maillet, nous raconte les dessous d’une affaire qui ressemble à un épisode de Cold Case !

A propos du livre "Splendour"

« C’est qui, Natalie Wood ? Une énigme brune, une écorchure cinégénique, une mélancolie en fourreau d’organza, quelques citations et coupures de presse, une erreur d’aiguillage… »… mais, pour la légende du grand cinéma, Natalie Wood, c’était aussi l’actrice inoubliable de Splendour in the Grass et de La fureur de vivre.



Et c’était la fille douloureuse, nymphomane, bouleversante de talent et d’intensité qui, dans la nuit du 29 novembre 1981, se noya en face de l’île de Santa Catalina tandis que son mari, Robert Wagner, et son amant Christopher Walken, s’enivraient sur le pont d’un bateau précisément nommé Spendour. De la splendeur au drame : tel fut son étrange et romanesque destin…



Dans ce livre-opéra, Géraldine Maillet a choisi de revisiter l’existence de cette actrice à l’instant de sa mort. Flux de pensées, Hollywood et ses mirages, les hommes de passage, les triomphes, la solitude, les petites joies et les grands désespoirs…



Un roman ? Mieux : une descente aux enfers à travers le sexe, l’alcool, le glamour. En passant par le cœur d’une femme glorieuse et perdue.

Nos invités

Géraldine Maillet, romancière, réalisatrice et scénariste. Auteure du livre Splendour (Editions Grasset / Collection Ceci n’est pas un fait divers / 2014)



