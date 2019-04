La disparition McCann

publié le 04/04/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une ce soir, le point sur la disparition de Maddie. Cette petite fille anglaise a disparu en mai 2007 au Portugal dans un complexe touristique où elle se trouvait en vacances avec ses parents et ses deux frères et sœurs... Douze ans plus tard, on n’en sait pas plus, Maddie n’a jamais été retrouvée, ni vivante ni morte. On a envisagé toutes les hypothèses, depuis l’enlèvement pour le compte d’un réseau international pédophile jusqu’à l’implication des parents qui auraient voulu cacher une mort accidentelle en inventant une affaire d’enlèvement.





L’affaire a été officiellement classée au Portugal. Scotland Yard a conservé ce qu’on pourrait appeler une cellule de veille sur l’affaire. Les policiers britanniques semblent convaincus que Maddie est toujours vivante. Les parents de Maddie continuent de privilégier la thèse de l’enlèvement. Mais quoi qu’on dise, il reste surtout questions sans réponses et de très nombreuses zones d’ombre continuent à entourer les circonstances de ce fait divers dont on a parlé dans le monde entier.





On reparle beaucoup de l’affaire en ce moment depuis que Netflix a mis en ligne une série de 8 épisodes de 40 minutes à 1h, qui raconte de façon très factuelle ce qui s’est passé dans la nuit de la disparition et les très nombreuses pistes suivies jusqu’ici sans succès par les polices officielles du Portugal et du Royaume-Uni, mais aussi par des détectives privés, dont quelques escrocs qui veulent surtout et d’abord faire parler d’eux et récolter de l’argent facile pour des recherches improbables.





Nos invités

Arnaud Bizot, journaliste à Paris Match, il a suivi l’affaire, a interviewé les parents sur place, Georges Moréas, commissaire de police honoraire, ancien patron de l’antigang, qui s’est passionné pour cette affaire.