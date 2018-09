et Jade

publié le 05/09/2018 à 10:11

Premier à intervenir pour réagir au remaniement ministériel du mardi 4 septembre : Jack Lang. "C'est chié !", tonne l'ancien ministre de la Culture, imité par Laurent Gerra. Il ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron n'a pas fait appel à lui pour remplacer Nicolas Hulot. Peut-être parce qu'il n'est pas un petit nouveau en politique ? "Mensonges et billevesée ! Je suis encore vert", tonne-t-il.



Même incompréhension du côté de Patrick Bruel. "C'est moi qui aurais dû être nommé ministre de l'Écologie !", tempête le chanteur, lui aussi imité par l'humoriste. Il lance : "Une perruque de cheveux gras, un costard fripé, tu me files un ULM, et Hulot c'est moi !".

Intervient alors François Bayrou. Sans surprise, le leader centriste, imité par Laurent Gerra, n'a pas été appelé par l'exécutif pour intégrer le gouvernement. Il a une explication à cela : "Je ne pouvais pas être numéro deux, car ma place naturelle est celle de numéro un".

Enfin intervient l'ancien international Franck Ribéry (toujours imité par l'humoriste), qui réagit à sa façon à la démission de la ministre des Sports Laura Flessel.