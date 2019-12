La chronique de Laurent Gerra du mercredi 11 décembre

publié le 11/12/2019 à 09:43

François Hollande s'invite dans le studio de RTL pour régler ses comptes avec le président de la République : "Macron, le bleu-bite qui me l'a faite à l'envers. L’outrecuidant qui s'est cru plus beau que la moyenne. Je crois qu'il est arrivé au terminus des prétentieux. Macron t'es foutu ! Ta réforme est dans ton..."

Michel Chevalet tente de nous éclairer sur cette réforme des retraites que beaucoup de Français semblent ne pas comprendre. "La réforme des retraites comment ça marche ? Pour vous l'expliquer je vous ai emmené cette aubergine. Elle est grosse, elle est dure. Elle symbolise la virilité triomphante du Président qui vient de se faire élire et qui est persuadé qu'il va réussir à imposer la réforme des retraites aux Français, comme c'est le cas tous les 5 ans", affirme-t-il.

Comme à son habitude, Fabrice Luchini se voue à une envolée lyrique des plus poétique : "Cioran a dit : une chose est sure, la vie n'a aucun sens. Une autre l'est aussi, nous vivons comme si elle en avait un. J'ai l'impression que j'ai cassé l'ambiance".