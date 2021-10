La chronique de Laurent Gerra du lundi 4 octobre

La décès de Bernard Tapie a beaucoup fait réagir, notamment certaines personnalités politiques comme François Hollande : "Adieu Bernard ! Salut l’artiste ! Au revoir, le 'petit père des peuples'", déclarait l'ancien président de la République; imité par Laurent Gerra. Avant d'ajouter : "Bernard Tapie, c’était l’ambition, l’élégance et la classe. D’ailleurs, j’achetais toujours mes slips, mes chaussettes et mes cravates chez Tapie, à Barbès."

Lui aussi est un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal. "C’est le cadeau que m’a offert la juge… Il est joli, ce bracelet, mais il casse un peu les oreilles…", déclare-t-il par la voix de l'humoriste. "On voit que c’est pas vous qui devez toute la journée supporter des ritournelles italiennes chantée par une voix de fausset… C’est une torture… J’en appelle à la cour européenne des droits de l’homme. Je vous en supplie : enfermez-moi ! Et puis les parties de Monopoly avec la petite Giulia, ça va bien 5 minutes… En plus, elle est taquine, la petite Giulia, tout le portrait de son père."

Jean-Luc Mélenchon après son débat avec Éric Zemmour, cherche une autre personne avec qui débattre : "Tu lis pas les sondages ? Je débats avec lui et paf ! Je prends 2 points dans les sondages. Encore 10 débats avec ce p’tit bonhomme et y a même plus besoin de faire d’élection, j’m’installe à l’Élysée ! Allez, fais péter le Zemmour ! (...) Avec qui je vais débattre, moi, alors ? Hein ? Avec qui ?"