La chronique de Laurent Gerra du 30 septembre 2021

"Bonjour à tous, et merci d’avoir répondu à mon invitation, à mon invitation. Je suis ici pour expliciter mes récentes décisions", lance le premier Ministre Jean Castex venu prendre la parole sur RTL. "Mais que se passe-t-il ? Raah, je n’y vois rien, où sont mes lunettes ? Ah, elles sont sur mon front. Je vais les mettre sur mon nez, sur mon nez… Voilà…", poursuit-il.

Cette fois, c’est officiel, le nouvel album de Bernard Lavilliers est prêt et il sortira le 12 novembre prochain. En 2019, le chanteur était parti écrire en Argentine. "Oui j’étais installé dans ma petite hacienda traditionnelle, el Novotel, quand y a eu la calamitad : el virus ! Tu sais, là-bas, on ne trouve ni l’Astra, ni la Zeneca, ni la Moderna. On se vaccine à la Téquila mais ça ne marche pas toujours", explique Bernard Lavilliers.

Éric Zemmour est sans conteste l’attraction médiatique de la rentrée : à la radio, à la télévision, dans la presse… on ne parle que de lui ! Ce qui a donné des idées à l’industrie musicale. Ainsi dans quelques jours, va sortir la compil’ Zemmour dont voici en exclusivité quelques extraits. On retrouvera les plus grands artistes français dont Michel Sardou. "Elle court, elle court la maladie Zemmour. Dans le cœur des céfrans, de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante, Une France insouciante. Qui unit dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux… blonds", chante Michel Sardou.