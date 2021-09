La chronique de Laurent Gerra du lundi 27 septembre 2021

Eric Zemmour a porté plainte contre Paris-Match qui a publié en couverture de son dernier numéro une photo de lui à la plage où il apparait très proche de sa conseillère. "Y en a maaaaarre ! Vous n’avez plus que Zemmour à la bouche… comme sa conseillère !", nous dit Arnaud Montebourg. "Il n’est pas candidat, tout le monde parle de lui, je suis officiellement candidat et tout le monde s’en fout… Zut à la fin !", poursuit-il.

Depuis quelques semaines, la faillite possible du géant chinois Evergrande menace l’économie mondiale. On en parle avec notre spécialiste économique, François Lenglet. "Il y a du pour et il y a du contre. Le contre, c’est que s’il y a un crack en Chine, des millions de petits enfants vont perdre leur emploi dans les usines chinoises", dit-il. "Sans enfants qui les fabriquent, on ne pourra plus changer de baskets qui clignotent ou de téléphone portable…", poursuit l'économiste.

L’annulation par l’Australie au profit des États-Unis du contrat portant sur 12 sous-marins français a ouvert une grave crise diplomatique entre Paris et Washington. Pour nous éclairer, retrouvons le spécialiste de la stratégie militaire américaine, John Rambo. La France considère que les États-Unis ont œuvré dans son dos et a répliqué en rappelant son ambassadeur. "Arrête de me faire marrer, cuisse de grenouille, tu vas m’faire péter mes cicatrices ! Que les bouffeurs d’escargots fassent revenir leur mangeur de Ferrero Rocher, ça nous en touche une sans faire bouger l’autre", dit-il.