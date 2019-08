La chronique de Laurent Gerra du 26 août 2019

publié le 26/08/2019 à 10:56

"L'heure est grave ! La planète chauffe et les altermondialistes sont à nos portes." Emmanuel Macron est inquiet au G7 à Biarritz et fait part de son inquiétude. Pendant ce temps, Brigitte Macron s'occupe de son homologue Première dame Mélania Trump.

Nicolas Sarkozy fait le bilan de son été, et se réjouit d'avoir "sauvé l'économie de la France". Avec son livre "Passions", il est resté tout l'été dans les meilleures ventes. "J'ai dopé l’économie, j’ai favorisé la culture et comme on n’arrête pas de le réimprimer, mon livre pas cher, il a fallu planter des millions d’arbres en prévision donc ça a relancé la filière bois", se réjouit l'ex-président de la République.

De son côté, Alain Finkielkraut a passé de mauvaises vacances à la plage. "Le mot 'sympa' n’est pas celui que j’ai envie d’utiliser pour qualifier la désagrégation civilisationnelle que constitue le spectacle d’humains s’ébrouant sur une plage" commente l'écrivain.