La chronique de Laurent Gerra du 1er octobre 2021

Stéphane Bern est selon le Parisien, de plus en plus influent. Les gouvernements se succèdent, les ministres aussi, mais le "monsieur patrimoine" reste indéboulonnable. "Vous allez me faire rougir. Je rougis de honte. Vous allez me faire passer pour un laquais du pouvoir, ce que je ne suis pas, zut, flûte et crotte", s'emporte l'animateur.

"Sachez qu'avec mon bon roi Emmanuel, il m'arrive même de taper du poing sur la table. L'autre jour, tandis que je servais le dîner dans la salle à manger Paulin de l'Élysée, une fourmi s'est immiscée. Afin que notre bon roi Emmanuel ne se salisse pas, j'ai tapé du poing sur la table afin d'écraser ce maudit insecte", poursuit-il.

Patrick Sébastien se sent très concerné par les questions de société. Il a donc décidé de concocter un nouveau numéro de "Doigt de réponse", exclusivement consacré à la tenue républicaine de Jean-Michel Blanquer.