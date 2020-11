L'Union Européenne va-t-elle fermer toutes les stations de ski ?

publié le 27/11/2020 à 08:57

Le gouvernement a annoncé jeudi que les stations de ski seront ouvertes en France mais pas les remontées mécaniques. Skier ne sera pas chose facile donc voire même impossible. Ce sera également le cas en Allemagne, Angela Merkel souhaite donc un accord européen pour interdire partout en UE de skier, jusqu'au 10 janvier.

Après avoir discuté avec les 16 Landers qui composent son pays et constaté que la situation sanitaire ne s'arrangeait pas, la chancelière allemande a présenté un texte qui reprécise le protocole sanitaire. On y constate une nouveauté, "il convient d'éviter tous les déplacements professionnels et privés non-essentiels, en particulier les déplacements touristiques, y compris les déplacements à l'étranger en vue de la saison du ski".

En Italie, le gouvernement déconseille aussi les vacances à la neige. Désormais l'Allemagne demande à l'Europe de se saisir du dossier et qu'elle interdise les vacances au ski jusqu'au 10 janvier, pour éviter que le virus ne nous fasse descendre une piste noire. Angela Merkel a reconnu que ce n'était pas gagné, "je vais être honnête avec vous, ça ne sera probablement pas facile mais nous allons essayer".

Des opposants au projet

Interdire les vacances au ski sera très compliqué, le sanitaire relève de la compétence de chaque État membre. Tous n'ont pas à suivre les mêmes mesures. Alors, afin de dissuader les touristes d'aller skier, il faudrait une décision à l'unanimité et un pays n'est absolument pas d'accord, l'Autriche.

Vienne n'envisage absolument pas de fermer ses pistes. Les vacances d'hiver en Autriche seront sûres, a par ailleurs confirmé la ministre du Tourisme autrichienne. C'est un véritable cauchemar pour le gouvernement allemand de voir des skieurs s'épanouir à quelques kilomètres de sa frontière.

Autre solution envisagée, économique, le dirigeant de la Bavière plaide pour la mise en place d'un accord européen afin d'éviter une concurrence déloyale pour attirer les skieurs. Seul souci, la concurrence est une valeur de l'UE et la Commission européenne qui sen occupe nous a confirmé qu'elle n'était pas du tout saisie du dossier.

D'autres pays font aussi de la résistance à nos frontières, à commencer par l'Espagne et plus particulièrement la Catalogne qui vient d'annoncer l'ouverture de l'une de ses stations pour le 11 décembre. Les Français ne pourront pas y aller pour cause de confinement. La Suisse et Andorre, qui ne font pas partie de l'UE, ouvrent également leurs pistes comme tous les ans.