L'horoscope du mardi 9 mars 2022

Bélier

Vous constaterez qu'on recherche votre compagnie, que vous êtes apprécié et ce sera peut-être grâce à votre sens de l'humour et à votre optimisme. En tout cas, vous serez d'excellente humeur et rien ne pourra l'altérer. Les rendez-vous, les contacts et les démarches administratives seront favorisés, vous tomberez sur des personnes sympathiques et qui feront gentiment ce que vous leur demandez.

Taureau

Vous aimez posséder, c'est dans la nature de votre signe et ce trait de votre personnalité étant accentué aujourd'hui, vous aurez tendance à en abuser avec vos amis. Ils pourraient ne pas apprécier, parce que ce qui peut se concevoir en amour (et encore), ne l'est pas dans le domaine de l'amitié. Le problème, c'est que vous êtes exclusif et que vous pensez que les autres doivent l'être aussi.

Gémeaux

Vous serez plus influençable que d'habitude et changerez facilement d'avis sur ceux qui vous entourent, surtout au travail. Ce petit côté girouette, on a déjà dû vous le reprocher et il est vrai que cela peut surprendre. C'est que, tout simplement, vous n'arrivez pas à vous faire des idées définitives sur les gens ou sur les situations. Dans ce cas-là, ne donnez pas votre avis, ne dites rien.

Cancer

Même si elle est un peu dépassée, la conjonction de Jupiter et du Soleil est toujours là, et plutôt chanceuse dans le domaine des rencontres. Elle vous dit de profiter de toutes les occasions qui se présentent, 2e décan. 1er décan, évitez de dépenser de manière impulsive, réfléchissez un peu ! 3e décan, Mercure passe son dernier jour en Verseau, et ce sont vos dernières préoccupations financières.

Lion

Débarrassé de la dissonance de Saturne, le 2e décan se sentira tout léger aujourd'hui et regardera l'avenir avec un optimisme renouvelé. Saturne ne reviendra plus avant 29 ans ! 1er décan, rencontre ou gros clash ? En tout cas, l'harmonie est compromise et toute décision est difficile à prendre. 3e décan, si vous attendez une réponse ou si vous devez en donner une, c'est maintenant.

Vierge

2ème décan, vous aurez la nette impression de vous disperser, mais vous ne pourrez pas faire autrement car vous serez sur plusieurs dossiers à la fois et, ayant du mal à vous concentrer, vous ne serez pas efficace. 1er décan, c'est à partir de demain, et grâce à Mercure, que les choses seront intéressantes. Aujourd'hui encore, le 3e décan reçoit les influx d'un Mercure un peu trop perfectionniste.

Balance

1er décan, en plus de Vénus et Mars, la Lune vous soutient et décuple votre créativité. Votre imaginaire s'envole, peut-être grâce à une proposition qu'on vous a faite (ou qu'on va vous faire aujourd'hui). 2e décan, si vous avez un petit souci de santé, il est en train de passer tout seul, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. 3e décan, affrontez votre passé, ne le fuyez pas, ne le refoulez pas non plus.

Scorpion

Votre côté sarcastique, votre humour noir, risque de vous valoir des regards noirs aujourd'hui (2e décan surtout), mais cela vous amusera beaucoup et c'est ce que vous chercherez, à ne pas vous ennuyer. 1er décan, c'est problématique sur le plan affectif, quoi qu'il se passe, vous êtes le jouet d'émotions fortes. 3e décan, une réflexion d'un proche vous touchera, sans que vous ne compreniez pourquoi.

Sagittaire

Accords et désaccords sont au premier plan et c'est compliqué pour ceux du 1er décan qui ont des sentiments (voir hier) et qui ne sont pas prêts à perdre leur liberté chérie. 2e décan, il est possible qu'on vous invite à une soirée ou à quelque chose qui vous amusera en tout cas. 3e décan, le Soleil et Neptune sont bientôt conjoints, vos impressions et sensations peuvent être fausses.

Capricorne

J'ai des doutes, 1er décan, y a-t-il un imprévu financier à gérer ou vous découvrez-vous soudain des sentiments, amicaux ou amoureux, pour quelqu'un ? La conjoncture est difficile à interpréter sans votre thème. 2e décan, vous aurez le sentiment de ne pas vous concentrer assez sur vos tâches, ne soyez pas aussi exigeant avec vous-même ! 3e décan, vous ne laisserez rien passer à personne.

Verseau

Vénus et Mars sont chez vous, soutenues par la Lune, c'est peut-être le moment d'être lucide sur vos sentiments et d'accepter ce que la vie vous offre. Évitez d'être dans le mental, laissez votre coeur et votre corps s'exprimer. 2e décan, vous serez très joyeux et on comprend pourquoi : Saturne vous a définitivement quitté (pour 29 ans). 3e décan, c'est Mercure qui vous quitte demain (pour 1 an), mais vous resterez curieux.

Poissons

Vous serez plus intériorisé que d'habitude, trop sensible peut-être à ce qu'on pourrait vous dire, et surtout aux critiques qu'on pourrait vous faire. Mais si jamais vous sentez de la moquerie dans les propos des autres, faites pareil, ne jouez pas l'indifférent, dans ces circonstances cela n'arrête personne, au contraire. L'important, quand on est Poissons, c'est de savoir mettre des limites.