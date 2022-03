L'horoscope du mardi 29 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Aujourd'hui, le Soleil aborde une conjonction avec Jupiter, qui a la réputation d'être chanceuse. Elle concerne le début de votre 2ème décan et peut passer inaperçue aux yeux de certains parce que vous serez focalisé sur autre chose. Vous pourriez même laisser passer cette opportunité parce que vous jugerez qu'elle n'est pas importante. Aussi, si on vous fait une offre, examinez-la de près.

Taureau

Après l'effort, le réconfort ! En effet, si vous êtes de ceux qui ont souffert de la dissonance de Saturne, la rencontre Soleil/Jupiter va vous permettre de retrouver votre optimisme et de regarder l'avenir avec plus de confiance. Si jamais vous avez perdu un ami, un amour, dites-vous que vous entrez dans une période où tout peut changer du jour au lendemain, notamment né autour des 4, 5, 6 mai.

Gémeaux

Coup de chance ! La conjonction entre Mercure et Saturne est en bon aspect avec vous, fin du 2e décan et début du 3ème (né entre le 9 et le 12 juin ; mais tout le signe en aura des échos et prendra la (ou sa) situation au sérieux. Vous serez plus conscient des réalités et certains pourraient même recevoir une proposition tentante. Mais, quoi que ce soit, ne vous attendez pas à ce que cela se concrétise rapidement.

Cancer

Il faut tenir le coup, serrer les dents et même compter sur vos amis car la situation est critique si vous êtes du 3e décan. Né après le 12 juillet, Vénus, Mars et Pluton sont encore en conjonction jusqu'à la fin de la semaine et vous êtes certainement tourmenté par la tournure prise par une relation. Il y a un gros orage dans l'air et il est possible qu'il éclate d'ici dimanche, ou même qu'il ait déjà éclaté.

Lion

Hélas, Mercure et Saturne vous empêchent encore de vous exprimer, voire de vous déplacer pour certains. Il est même possible que vous vous soyez fait mal quelque part et que vous ne puissiez pas bouger. Cela touche ceux nés entre le 9 et le 14 août, mais ce sera terminé au plus tard vendredi et vous n'aurez plus Saturne très longtemps (surtout né vers les 9, 10). Vous ne pouvez que vous montrer patient.

Vierge

Si vous êtes du 3e décan, vous avez un très bel aspect, plus ou moins fort selon votre année de naissance et la puissance de Pluton. Mais cet aspect révèle que vous avez beaucoup d'amour en vous, à donner aux autres mais aussi à vous donner à vous-même. Si vous ne vous aimez pas, comme souvent la Vierge, vous êtes en train de vivre une période où vous, ou quelqu'un, vous apprend à vous aimer.

Balance

Avec l'actuelle rencontre entre le Soleil et Jupiter, qui va durer quelque jours, vous pourriez obtenir une belle reconnaissance dans votre travail. Vous ne ressentirez pas tous les effets bénéfiques de cet aspect étant donné qu'il dépend des états de Jupiter dans votre ciel de naissance, mais il faut savoir qu'il est positif et qu'il indique que vous vous développez et vous accomplissez dans votre boulot.

Scorpion

2ème décan, Saturne étant sur le point de terminer sa dissonance (semaine prochaine), vous serez moins pessimiste et si vous avez vécu une situation difficile en famille, ça va aller mieux. Ce qu'il faut, c'est que vous vous détachiez, que vous preniez de la distance par rapport à une personne que vous aimez et qui ne vous le rend pas bien. 3e décan, au contraire, vous êtes en train de vous attacher très fort.

Sagittaire

Il y a une rencontre entre le Soleil en Poissons et votre maître, Jupiter. Elle sera active jusqu'à dimanche et place une des situations que vous êtes en train de vivre au centre de votre vie. Il s'agit pour beaucoup d'une question immobilière, de l'achat d'un terrain ou d'une maison, ou encore d'un déménagement si vous êtes en location. A moins que la famille ne soit sur le point de s'agrandir.

Capricorne

Vous devriez être sensible à la rencontre du Soleil et de Jupiter si vous êtes du 2e décan. Cet aspect est actif dans un secteur d'échanges et de communication, un domaine qui n'est généralement pas votre fort : on vous dit très réservé et ne parlant que pour dire l'essentiel. Mais peut-être, justement, qu'avec cet aspect vous apprenez à utiliser la communication et découvrez ce qu'elle vous apporte.

Verseau

Pour certains d'entre vous, la rencontre entre le Soleil et Jupiter, qui est active toute la semaine, peut être chanceuse dans le domaine financier. Soit vous allez toucher de l'argent que vous n'attendiez pas, ou pas aussi rapidement, soit vous pouvez aussi avoir un coup de chance si vous jouez au Loto ou à quelque chose de ce genre. Un projet que vous avez mis en place pourrait également vous rapporter.

Poissons

Bon anniversaire au 2e décan, le plus enclin à se développer et à faire de nouvelles expériences enrichissantes, en tout cas jusqu'à l'arrivée du Bélier le 20 mars. Vous avez la chance d'avoir Jupiter chez vous, en harmonie avec Uranus, et cela ne peut que vous faire progresser, non seulement dans la connaissance de vous-même mais dans une connaissance, un apprentissage, quelque chose qui vous sera très utile.