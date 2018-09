publié le 19/09/2018 à 06:05

Bélier

Né après le 10 avril, vous êtes à présent dans la ligne de mire de Jupiter, laquelle braque le projecteur sur vos finances : donation ou héritage sont au 1er plan. Vous pourriez aussi attendre ou obtenir un remboursement, un dédommagement en réparation d'un préjudice. Jupiter restera en relation avec vous jusqu'au 8 novembre, puis enverra ensuite de très bons influx au 1er décan, qui pourra d'une certaine manière obtenir justice, ou voir la chance tourner en sa faveur.

Taureau

3ème décan, la conjonction Soleil/Mercure va vous aider dans vos échanges. Si vous avez quelqu'un à solliciter, vous sentirez qu'il faut rester délicat et respectueux. C'est d'ailleurs quasiment une obligation si vous faites une demande : pour que cela se passe bien, vous devez rester dans votre rôle de demandeur et ne pas faire en sorte que ce soit l'autre qui se sente en position de vous devoir quelque chose. Surtout, n'inversez pas les rôles, même si votre orgueil vous y incite.

Gémeaux

La conjoncture pourrait vous valoir un signe, un rappel du passé, à travers un rêve que vous avez fait, ou des nouvelles qu'on peut vous donner de quelqu'un. Cela ne concerne que le 3ème décan et il est très possible que cela ne se passe que dans votre tête, que vous pensiez à un proche que vous avez perdu et qui, pour une bonne raison, est présent dans votre tête ces jours-ci. Toutefois, dans certains cas, vous aurez une explication ou en tout cas un contact avec un membre de la famille.

Cancer

Né après le 14 juillet, sachez écouter les conseils d'un proche, ils seront très utiles à ceux qui ont du mal à canaliser leur conjoint, un proche ou un de leurs enfants. Avec Pluton qui s'oppose à vous, il se peut que vous ayez affaire à une personnalité hermétique, énigmatique et qui appuie sans vergogne sur votre point faible, c'est-à-dire sur votre tendance à vous faire du souci pour ceux que vous aimez et votre crainte de ne plus être aimé, d'être abandonné.

Lion

1er décan, né après le 29 juillet, Vénus sème de la nostalgie sur son parcours. Vous trouvez que tout était mieux avant, et ça va durer jusqu'au 29 septembre. Toutefois, il n'est pas exclu que le fait d'être dans le regret de quelqu'un ou de quelque chose, vous incite à tout faire pour le retrouver... ou que la vie vous remette sur le chemin de cette personne. Vous pourriez reprendre votre histoire là où vous l'avez laissée, mais les choses risquent de se compliquer rapidement, surtout la semaine du 1/10.

Vierge

Né ces jours-ci, le Soleil et Mercure sont conjoints, ce qui place votre agilité d'esprit au premier plan. Et votre humour pourrait bien en surprendre plus d'un. Un humour dont on sait qu'il faut le décrypter, parce qu'il est un peu à froid, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Mais ne vous gênez pas pour en abuser, ceux qui vous comprennent passeront de bons moments avec vous. En outre, vous pourriez conclure une bonne affaire car vous saurez trouver les bonnes formules.

Balance

Oubliez tout pessimisme, 1er décan, jusqu'à samedi vous disposerez d'aspects qui devraient vous mettre du baume au coeur et réparer votre estime de soi. On sait qu'elle peut être malmenée par Saturne et par le fait que vous vous sentez éventuellement coupable de quelque chose. Vous vous demandez si, dans le passé, vous avez fait ce qu'il fallait vis-à-vis de l'un de vos proches, voire de votre conjoint. Avec Saturne, on se pose toujours des tas de questions !

Scorpion

Un ou des projets au menu de ceux du 3e décan, qui disposent à présent de Jupiter. En mode chance, vous pourrez optimiser vos ressources jusqu'en novembre. C'est-à-dire que tout va mieux marcher et vous aurez l'impression de glisser sans encombre sur une autoroute. Évidemment, ça se calmera à un moment ou à un autre, mais avec quelques efforts et en vous appuyant sur ce que vous avez appris pendant cette période, vous pourrez continuer à progresser.

Sagittaire

La rencontre Lune/Mercure du jour s'adresse à vous, 3e décan. Vous avez toutes les chances d'obtenir un rendez-vous ou de faire une démarche qui aboutira. Non sans efforts de votre part et sans respecter les codes en vigueur. Cette configuration vous demande de ne pas sortir du cadre ou des rails, et cela même si vous avez justement du mal à y rester parce que ce n'est pas dans votre nature, qui est d'abolir toute forme de frontière, tout ce qui pourrait vous priver de votre espace.

Capricorne

Né après le 9 janvier, l'astre de la nuit passe par chez vous et vous rend plus sensible aux problèmes des autres. Ce qui ne peut que vous casser les pieds ! En effet, selon vous, cela vous distraira de votre objectif qui est de vous concentrer sur ce que vous faites. Mais vous ne pouvez pas non plus envoyer tout le monde promener et vous isoler dans votre bulle ! Au contraire, même si vous n'en avez rien à faire d'être accepté ou non par les autres, écoutez ce qu'ils ont à vous dire.

Verseau

Attention, la soirée risque d'être agitée pour le début du signe qui doit en avoir marre de tous ces remous. Promis, ça sera plus calme la semaine prochaine. Le truc, c'est que la Lune entre dans votre signe ce soir et active immédiatement Mars et la dissonance d'Uranus. Donc, le problème qui vous occupe et qui vous déstabilise beaucoup (né entre le 20 et le 25 janvier) vous reviendra à l'esprit ou sera de nouveau débattu avec l'un de vos proches.

Poissons

La rencontre de Lune et Mercure a lieu face à vous, 3ème décan. Il se peut donc qu'on vous propose un rendez-vous ou, pour certains, un petit boulot temporaire. De toute façon, si vous êtes sans emploi, vous n'avez pas intérêt à refuser, ce sera toujours ça de gagné. Mais vous pouvez aussi avoir une explication avec un proche, où personne n'aura gain de cause ; vous finirez par vous mettre d'accord et chacun repartira satisfait par la tournure de votre échange.