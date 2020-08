L'horoscope du 22 août 2020

publié le 22/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce Soleil en Vierge risque de vous freiner un peu car il vous dit que si vous voulez atteindre vos objectifs et réussir quelque chose, il faut réfléchir avant d'agir. Ne pas vous montrer impulsif vous permettra, peut-être moins vite que d'habitude, de ne pas passer à côté de détails qui pourraient avoir leur importance et que vous ignorez quand vous allez trop vite.

Taureau

Une très bonne période s'annonce, plus calme que la précédente, vous allez pouvoir vous faire remarquer dans votre travail, un travail que vous apprécierez davantage. Peut-être parce que vous sentirez qu'on a de la considération pour vous et qu'on respecte ce que vous faites. Pas de travail ? Cherchez du côté des métiers de service à la personne.

Gémeaux

Il faut, pour certains, tourner une page avant d'en ouvrir une autre. Mais pour que cela marche, soyez un peu plus accrocheur et persévérant, ne lâchez rien. Ce que vous dit aussi la conjoncture, c'est de ne pas être trop pressé si vous cherchez du boulot, mais d'examiner toutes les possibilités avec attention, en particulier dans des domaines différents du vôtre.

Cancer

Les échanges sont au premier plan, de même que vos affaires commerciales. Si vous cherchez du boulot, vous pouvez compter sur de nombreux contacts, 1er décan. C'est vous qui êtes en vedette pour l'instant, surtout que le Soleil est conjoint à Mercure et que ce sont des contacts que vous connaissez qui pourraient vous aider à trouver quelque chose.

Lion

La présence du Soleil à côté de Mercure va accentuer votre sens pratique. Les questions d'argent seront au premier plan pour le 1er décan jusqu'au 2 septembre et il semble que vous aurez de bonnes idées pour en gagner plus, mais il faudra évidemment vous investir davantage dans votre boulot. Ou vous dépêcher d'en trouver un si vous êtes au chômage.

Vierge

Bon anniversaire ! Le Soleil entre dans votre signe à 17h46, sous les meilleurs aspects en ce qui concerne votre travail et la réalisation de vos ambitions. En effet, l'ascendant du thème fait pour l'entrée du Soleil dans votre signe est en Capricorne, signe du travail et des réussites que vous pouvez obtenir. D'ailleurs Neptune bien placée indique que l'argent pourrait couler à flots !

Balance

La Vierge, c'est la part de vous qui est cachée, l'aspect de votre personnalité que vous ne montrez pas aux autres, votre côté parfois obsessionnel par exemple. Ou votre volonté de contrôle (selon les planètes qui se trouvent en Vierge le jour de votre naissance). Mais c'est aussi votre dévouement au travail et surtout à ceux avec qui vous travaillez.

Scorpion

Une bonne période s'annonce, favorable à vos amitiés et aux relations que vous pouvez vous faire dans le domaine professionnel. Vous aimez les réseaux et vous savez vous rendre utile à certaines personnes parce que vous supposez qu'elles vous rendront la pareille. Il s'agit donc de vous montrer amical et d'être le plus possible dans l'entraide.

Sagittaire

La période Vierge est toujours importante, le Soleil occupe une portion de zodiaque qui représente votre carrière, et les objectifs que vous vous fixez. Ce mois-ci, il ne s'agit pas de foncer dans le tas pour obtenir ce que vous voulez mais au contraire de construire vos actions pas à pas, en prenant le temps de faire attention à tous les détails.

Capricorne

La Vierge est un des signes les plus agréables de votre zodiaque ! Il parle de développement, d'accomplissement dans et par le travail, surtout 1er décan. Bien entendu cela dépend de votre âge : si vous êtes à la retraite, ce sont vos activités personnelles qui seront source de plaisir, de même que l'une de vos relations, amicale ou amoureuse.

Verseau

Le Soleil entre en Vierge et retrouve Mercure, ce qui booste votre mental. Ce sera top si vous avez une stratégie à mettre au point, ou un budget à discuter. Comme je vous l'ai dit avec l'entrée de Mercure en Vierge, vous serez d'une grande habileté et saurez retourner vos interlocuteurs pour qu'ils se mettent d'accord avec vous.

Poissons

Ce sera plus fort que vous, vous aurez besoin de voler au secours de ceux qui sont défavorisés, c'est d'être à leur service qui donne du sens à votre existence. Vous avez besoin d'aider, de soigner (beaucoup de soignants sont Poissons) et de réconforter moralement. Mercure étant conjointe au Soleil, vous saurez trouver les mots...