L'école va devenir obligatoire dès 3 ans à partir de la rentrée 2019

publié le 27/03/2018 à 07:30

Emmanuel Macron devrait annoncer, en ouverture des Assises de la maternelle ce mardi 27 mars, la mise en place de l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et non plus 6 ans.



Il s'agit d'imposer la maternelle comme la première étape fondamentale du parcours scolaire pour lutter contre les inégalités sociales et prendre les difficultés à la racine. À partir de la rentrée 2019, tous les enfants de trois ans devront aller à l'école et ce de manière assidue, ce qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, 97% des enfants de 3 ans sont scolarisés, cette mesure ne concernera donc que 26.000 enfants.

S'appuyant sur la recherche scientifique, Emmanuel Macron et le ministre de l'éducation nationale ont la conviction que tout se joue avant 6 ans. Ils souhaitent donc renforcer la maternelle pour en faire l'école de l'épanouissement où les enfants grandissent en prenant confiance en eux mais aussi l'école du langage, clé de tous les apprentissages. Il s'agira donc de stimuler, interagir et innover.

Le gouvernement devra publier une nouvelle loi pour modifier l'âge de l'obligation scolaire. Il avait été fixé à 6 ans en 1882 par Jules Ferry.