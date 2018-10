L'automne, ses légumes, ses recettes et nos humeurs : émission du 6 octobre

* Quels sont les légumes stars de l’automne ? Invité : Arnaud Darsonval , gérant de la Ferme de Sainte-Marthe (à Brain-sur-l’Authion, près d’Angers), spécialiste de la production de semences, plants et graines bio.

*L'énergie des saisons : l'automne Invitée : Pascale Senk, journaliste spécialisée en psychologies au Figaro, auteure du carnet Madame Figaro , partenaire de l"émission, paru le 13 septembre : « L’énergie des saisons – Les clés du bien-être au fil des mois » *Comment éviter la petite déprime saisonnière ? Invité : Professeur Michel Lejoyeux , responsable du département de psychiatrie et d'addictologie Bichat-Beaujon et chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens, auteur de La Médecine du bon sens (Editions JC Lattès)

